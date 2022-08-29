PKK ormanları bu düzenekle yakıyor: Saniyeler içinde patladı

Antalya Emniyeti, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresine ve engellenmesine yönelik çalışma sonucu Ahmet K.'nin, PKK propagandası yaptığı, sülfürik asit temin etmeye çalıştığı ve eylem yapabileceği ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerin takibi sonucu, Kayseri'den Antalya'ya gelen ve inşaatta çalışmaya başlayan Ahmet K.'nin, internet üzerinden verdiği sülfürik asit siparişini kargodan teslim aldığı belirlendi.

‘YAK’ TALİMATI ALMIŞ

Finike ilçesinde gözaltına alınan Ahmet K.'nin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, sülfürik asit ve Antalya haritası bulundu. Şüpheli Ahmet K., Suriye alanında terörist faaliyetlerde bulunan "Devran-Rojhat" kod adlı PKK’lının kendisiyle irtibata geçtiğini ve Antalya'da muhtelif yerlerde yangın çıkarma talimatı verdiğini anlattı.

SANİYELER İÇİNDE PATLADI

Ahmet K.’nın cep telefonundan PKK’nın orman yakmak için kullandığı şeytani düzeneğin tarif videosu da çıktı. Videoda, içerisine kolayca temin edilebilecek malzemeler konulan küçük bir yoğurt kabının ters çevrildikten saniyeler sonra patladığı ve yangın çıkardığı açıkça görülüyor. Ahmet K. da ifadesinde, hazırladığı düzenekleri ormanda 50’şer adım aralıklarla kuru ağaç diplerine koyarak kaçmayı planladığını itiraf etti.