PKK'nın üst isimlerinden biri daha öldürüldü
Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla öldürüldü.
Gündem 05.07.2023, 09:45 05.07.2023, 10:22
MİT, PKK’nın sözde Irak istihbarat sorumlusu, diplomat Osman Köse'nin şehit edildiği eylemin azmettiricisi Celal Kaya'yı Süleymaniye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirdi.
OSMAN KÖSE KİMDİR?
Osman Köse, 2019 yılında görevli bulunduğu Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşmüştü.
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