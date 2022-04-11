banner38

PKK'nın şehit ettiği 12 polis anıldı

26 Ağustos 2016'da Cizre'de terör örgütü PKK mensuplarınca şehit edilen 12 polis mezarları başında anıldı.

Gündem 11.04.2022, 18:47
PKK'nın şehit ettiği 12 polis anıldı

İlçe Emniyet Müdürlüğünce Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, PKK'lı teröristlerce 26 Ağustos 2016'da bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 12 polisin şehit düştüğü, 75 polisin yaralandığı Konak Mahallesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliği binasının yerine yaptırılan "Şehitler Anıtı ve Parkı"nda anma töreni düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi.

Vali Ali Hamza Pehlivan, burada, Türk Polis Teşkilatının 177. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Toplumun huzur ve güvenliğini tesis etmek için görev yapan 12 polisin sabahın erken saatinde görevlerini icra etmek üzere bulundukları noktaya geldiğini belirten Pehlivan, şöyle konuştu:

"Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne kast eden, vatandaşımızın huzuruna kast eden şer odakları, hain bölücü örgüt PKK mensuplarının düzenlemiş olduğu bombalı araç saldırısı sonucu burada 12 canımız şehit oldu. 12 kardeşimiz,12 polisimiz şehit oldu. Patlama o kadar büyük ve bir o kadar caniceydi ki nehrin karşı tarafında evinde oturan insanlar bile etkilenmişti. İçimiz yandı, ocaklara ateş düştü, ailelerinin yüreğine ateş düştü ama kanları yerde kalmadı. Tıpkı diğer şehitlerimizin kanının yerde kalmadığı gibi bu kardeşlerimizin, bu kahramanlarımızın da kanı yerde kalmadı."

O dönemde teröristlerin 6-7 yıl önce çukur kazıp, barikat kurduğunu anımsatan Pehlivan, şunları kaydetti:

"Bölücü terör örgütünün ilimizde, bölgemizde, ülkemizde bir işgal girişimi niyetiyle şehirlerimizi eylem noktasına çevirmeye çalıştığı yıllardı ve arkasından da 15 Temmuz gelmişti. Şehitlerimizin bayrağını işte bu kahramanlarımız devraldılar. 40 yıldır süren terörle mücadeleyi hala daha kahraman emniyet mensuplarımız, Mehmetçiğimiz, jandarmamız, korucularımız ilimiz ve bölgemizde 7/24 esaslı olarak sürdürüyorlar. Burada gördüğünüz gibi şehitlerimizin canını verdiği noktalar yeşerdi, çiçek açtı, tıpkı vatanımızın bütününde olduğu gibi. Onlar kanlarını adeta can suyu olarak vatan toprağına akıttılar ve onların bu vermiş olduğu mücadeleler sayesinde hür ve bağımsız bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz ve geleceğe de güvenle bakıyor ve geleceğe emin adımlarla yol alıyoruz."

Konuşmaların ardından anıta karanfil bırakıldı.

Törene, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Tunç, Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Günay, Adalet Komisyon Başkanı Mustafa Kemal Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Okan Talay, İlçe Emniyet Müdürü Eren Öztürk, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit ve gazi yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
#CIZRE #pkk #şehit #polis
Yorumlar (0)
banner35
8
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 31 48
9. Karagümrük 32 46
10. Antalyaspor 31 44
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 29 49
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 31 72
2. Barcelona 30 60
3. Sevilla 31 60
4. Atletico Madrid 31 57
5. Real Betis 31 56
6. Real Sociedad 31 54
7. Villarreal 31 46
8. Athletic Bilbao 31 45
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 31 41
11. Espanyol 31 39
12. Celta Vigo 31 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 31 32
15. Elche 31 32
16. Granada 31 29
17. Mallorca 31 29
18. Cadiz 31 28
19. Levante 31 22
20. Deportivo Alaves 31 22
banner23