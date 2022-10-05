PKK'lı Duran Kalkan, Demirtaş'ı hedef aldı: Gücün yetmiyorsa yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma

PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, örgütün Mersin saldırısını kınayan HDP’lilerle Selahattin Demirtaş’a sert sözler söyledi.

Örgütün ismini bile anmadan Mersin’deki saldırıyı kınayanları hedef alan Kalkan, özellikle Selahattin Demirtaş’a yönelik, “Gücün yetmiyorsa yapanlara dua et, karşı çıkma, kendi kendine konuşma, ukalalık yapma” ifadelerini kullandı.

Açıklama yapanları tehdit eden Kalkan, “Konuşmak isteyen doğru konuşmalı, Türk egemenleri gerçeği görmeli, neyi nasıl bitiriyorlar. Biraz yeniden değerlendirme yaparak, Mersin eyleminin kendileri için verdiği mesajı doğru anlarlar” açıklamasında bulundu.

Mersin’deki olay sonrası HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, örgütün ismini anmadan saldırıyı kınadı. Ardından Selahattin Demirtaş da benzer bir açıklama yaptı.

Ancak, HDP’lilerin ve Demirtaş’ın mizansen kınama mesajları bile örgütü rahatsız etmeye yetti. PKK yöneticisi Kalkan, kınama mesajı yayımlayan Demirtaş’a yönelik, “HPG'nin açıklaması oldu. Herkes ondan ders çıkartmalı. Doğru çizgi budur. Gücünün yettiği kadar o çizgiye hizmet et” dedi.

HAKSÖZ HABER