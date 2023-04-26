PKK kanalına "acı acı itiraflar"da bulundu

Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu CHP'li Levent Üzümcü, terör örgütü PKK'nın kanalına konuk olup, hükümeti tehdit etti. 14 Mayıs seçimleri için yapılan anketlerin yanıltıcı olduğunu ve Cumhur İttifakı'nın yeniden kazanacağını ima eden Üzümcü, seçimlerden iktidarın kazanarak çıkması durumunda da ülkeyi yönetemeyeceğini iddia etti. "Ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar, bunu asla unutmamalıyız." diyen Üzümcü, terör örgütü PKK yandaşlarının düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınmasına da tepki gösterip, "Kürtlere yapılan saldırılara tepki gösteremeyenden muhalefet olmaz" ifadelerini kullandı.

Gezi olayları sırasında yaptığı provokasyonlarla halkı sokağa davet eden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her fırsatta kin kusan, hükümete karşı her eylemde en ön sırada yer alan tiyatrocu ve Şişli Belediye Meclisi Üyesi CHP'li Levent Üzümcü, terör örgütü PKK'nın kanalına konuk oldu.

Diyarbakır merkezli 21 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, 126 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Üzümcü, "Kürtlere yapılan saldırılara tepki gösteremeyenden muhalefet olmaz. Muhalefet dediğiniz şey bir şeyin karşısında durmaksa, her haksızlığın karşısında durması lazım" dedi.

Sözlerinin devamında 14 Mayıs seçimlerine de değinen Üzümcü, hükümetin yeniden kazanacağını ima ederek anket firmalarının yalan söylediğini ifade etti.

"Bu seçimlerin anketörlerin öngördüğü gibi olmayacağını hissediyorum, toplumda riyakarlık var." diyen Üzümcü, "Bugün o perdeyi çekip de oy pusulasında baş başa kalınca ekranlara açıkladıklarından farklı oylar veriyorlar. Hiç de tahmin etmeyeceğimiz bir sonuç çıkacak." dedi.

"Seçilseler de yönetemeyecekler" tehdidi

AK Parti iktidarını hedef alan Üzümcü, "AK Parti destekçileri çok, görünürdeki en çok oy alan parti. Seçilseler de ülkeyi yönetemeyecekler ne yaparlarsa yapsınlar, bunu asla unutmamalıyız." tehdidinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısındaki nefret söylemleriyle de tanınan Levent Üzümcü, bir gazeteye verdiği röportajda şu ifadeleri kullanmıştı: "Hep söylüyorum; ne ben onun cumhuruyum ne o benim başkanım"

Provokatif söylemleriyle bilinen Üzümcü, ağacın altında kalarak hayatını kaybeden imam Ramazan Akbaş'ın ölümüyle açık açık dalga geçerek, "Ah be Ramazan. Bir imam kolay mı yetişiyor" ifadelerini kullanmıştı.