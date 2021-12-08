PKK iş birlikçisi şüphelileri hakkında dava

Haklarında arama kararı bulunan PKK terör örgütüyle bağlantılı kişileri sahte pasaportla yurt dışına gönderdikleri iddia edilen 1'i tutuklu 9 şüpheli hakkında ''göçmen kaçakçılığı''ndan dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, dosyanın tek tutuklu şüphelisi Sabri Kavak'ın PKK/KCK’nın sözde istihbarat yapılanmasının sorumlularıyla irtibatlı olduğu, örgüt mensuplarının illegal yollardan yurt dışına çıkışını koordine ettiği belirtildi.

Şüpheli Kavak'ın daha önce Atatürk Havalimanında sahte pasaportla yakalandığı vurgulanan iddianamede, yapılan sorgulamalarda şüpheliler Murat Şimşek ile Murat Akbaş'ın birçok kez yurt dışına giriş-çıkış kayıtları olduğu ifade edilerek, şüphelilerin 6 eylemi detaylarıyla sıralandı.

İddianamede, şüphelilerin birlikte hareket ederek, "doğrudan doğruya maddi menfaat elde etmek amaç ve kastıyla", Avrupa ülkelerine gitmek için gerekli şartları taşımayan Türk vatandaşlarıyla bağlantı kurdukları, bu kişilerden bazılarının PKK/KCK terör örgütüyle irtibatlı olduğu ya da haklarında arama kararı bulunduğu kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, "şüphelilerin hazırlık sürecinde illegal geçişler için kullanılacak ikinci pasaportları temin ederek, bu pasaportlar üzerinde değişiklikler yaptıkları, yolcuların hedefte bulunan ülkelere gideceği ve Türkiye'den yasal çıkış yaptıkları, ilk gidilen ülkelerde şüpheli şahısların birlikte hareket ettikleri iş birlikçileri olduğu ve bu sayede havalimanındaki kontrollerden kolaylıkla geçtiklerinin'' değerlendirildiği anlatıldı.

Yolcuların, Türkiye çıkışından hedefte bulunan ülkeye geçişine kadar şüpheliler tarafından yönlendirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin Türk vatandaşlarının yasal olmayan yollardan gönderilmesi için kişi başı 5-6 bin avro talep ettikleri belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin birbirleriyle irtibatlı ve koordineli şekilde "göçmen kaçakçılığı" suçunu işledikleri değerlendirilerek, Celal Akbaş, Dursun Sevgi, Fatima Baamrani, Fırat Yavuz, İsa Aslan, Mehmet Nuri Kısak, Murat Akbaş, Murat Şimşek ve Sabri Kavak'ın 3'er yıldan 8'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamenin kabul edilmesi halinde şüphelilerin yargılanmasına İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde başlanacak.