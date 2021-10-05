PKK eriyor
İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin ikna çalışmaları neticesinde 3 terörist daha güvenlik kuvvetlerine teslim oldu.
Gündem 05.10.2021, 18:49
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, teslim olan teröristlerin, 2014 ve 2016 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan örgüt üyelerinin sayısı 160'a yükseldi
Kaynak: AA
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