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PKK eleman tutamıyor: 3 örgüt üyesi daha teslim oldu

PKK'dan kaçışlar devam ediyor. 3 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu.

Gündem 05.08.2022, 22:28
PKK eleman tutamıyor: 3 örgüt üyesi daha teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2002 ve 2021 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri belirlendi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 68'e yükseldi.

Kaynak: AA
#pkk #İkna #Teslim
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