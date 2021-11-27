PKK eleman tutamıyor: 2 örgüt üyesi daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı ve ilgili birimlerin çalışmaları sonucu 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Gündem 27.11.2021, 20:43
İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülme devam etti.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu, terör örgütü PKK'dan kaçan 2 terörist daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristlerin 2015 ve 2017'de terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl ikna çalışmaları sonucu teslim olan örgüt mensubu sayısı 182'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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