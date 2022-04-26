PKK eleman tutamıyor: 1 terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, koordinesinde ilgili birimlerin çalışmaları neticesinde bir PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğu bildirildi.
Gündem 26.04.2022, 21:32
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan teröristin 2015'te terör örgütüne katıldığı, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü tespit edildi.
Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak 2022'den itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 25'e yükseldi.
Kaynak: AA
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