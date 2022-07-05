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PKK elebaşının ömrü 1 yıl

MİT, terör örgütü PKK/HPG konsey üyesi ve kadın yapılanması YJA-STAR’ın elebaşı Hanım Demir’i Gara’da etkisiz hale getirdi. Demir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Mayıs 2021’de öldürüldüğünü duyurduğu Sofi Nurettin’in yerine getirilmişti. Örgütün ilk 4-5 isminden biri olan Sofi Nurettin’in halefinin 1 yıl sonra öldürülmesi elebaşlarının niçin mağaradan çıkamadıklarını gösteriyor.

Gündem 05.07.2022, 07:44
PKK elebaşının ömrü 1 yıl

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) son dönemki nokta operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. MİT, PKK’nın üst kadrosuna bir çizik daha attı. Terör örgütü PKK'nın silahlı faaliyetlerinin yönetildiği HPG ve kadın yapılanması YJA-STAR konseyi üyesi “Berfin Nurhak” kod adlı Hanım Demir, Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde etkisiz hale getirildi.

GARA'DA NOKTA OPERASYON

MİT’in Gara’daki saha ajanları tarafından adım adım takip edilen PKK’lı elebaşının, örgüt kadrolarıyla toplantı yapacağı öğrenildi. Sahadan gelen istihbarat analizinin ardından operasyon için uygun zaman beklendi. Toplantı yerinin tespit edilmesi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. PKK'lı Hanım Demir, Gara'daki nokta operasyonla, yanındaki teröristlerle birlikte etkisiz hale getirildi. Operasyonda görev alan MİT'in saha ajanları gizlilik içinde bölgeden çıktı. 1990'lı yıllarda PKK'ya katılan Demir, güvenlik güçlerine karşı düzenlenen çok sayıda eylemin planlayıcıları arasındaydı.

SOFİ'NİN YERİNE GEÇMİŞ

2014'te Sincar'a geçen elebaşı, 2017'de örgütün kadın yapılanması PAJK'ın sözde meclis üyeliğine getirildi. 1 yıl sonra örgütün sözde medya savunma alanları karargah sorumlusu, 2019'da ise YJA-STAR sözde yürütme kurulu üyeliğine gelen terörist, geçtiğimiz yıl örgüt kadrolarına ideolojik ve silahlı eğitim verilen sözde Apollo Akademiler sorumlusu oldu. PKK’lı Demir, “Sofi Nurettin” kod adlı Halef El Muhammed'in geçen yıl MİT tarafından etkisiz hale getirilmesinden sonra onun yerine geçti. Tepe yönetime düzenlenen nokta operasyonlar, örgüt içinde de çözülmelere neden oluyor.

1 yıl durabildi

İçişleri ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG’nin sözde askeri konsey üyesi “Sofi Nurettin” kod adlı Halef El Muhammed, 8 Mayıs 2021’de etkisiz hale getirilmişti. Öldürüldüğünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı Sofi, PKK/KCK’nın sözde askeri konseyinde etkisiz hale getirilen bugüne kadarki en üst düzey teröristti. Örgütün tepedeki 4-5 isminden biri olan Sofi’nin yerine getirilen teröristin de 1 yıl sonra etkisiz hale getirilmesi, elebaşlarının niçin mağaradan çıkamadıklarını gösteriyor. PKK elebaşları Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan’ın SİHA’larla öldürülme endişesi yabancı basına da konu olmuştu.

#pkk
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