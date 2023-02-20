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PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada sanıklardan 4'ünün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılması, diğerlerinin ise beraati istendi.

Gündem 20.02.2023, 13:14
PKK elebaşı Öcalan'ın avukatlığını yapan 8 sanığın yargılandığı davada mütalaa açıklandı

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, bazı sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, bazı sanıkların PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde önderlik komitesindeki örgüt elebaşı Abdullah Öcalan'ın avukatlığını üstlendiğini hatırlattı.

Mütalaada sanıkların, "avukat-müvekkil" ilişkisi adı altında örgüt elebaşının, örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği talimatları ve mesajları aktardıkları kaydedildi.

Duruşma ertelendi

Sanıkların, terör örgütü elebaşı Öcalan'ın savunmasını yapmak amacıyla örgütün faaliyetlerine tahsis edilen Asrın Hukuk Bürosu'nda bir araya geldikleri ifade edilen mütalaada, sanıkların bu büro üzerinden "hukuksal faaliyet" adıyla terör örgütü faaliyetlerine devam ettikleri belirtildi.

Mütalaada, sanıklardan 4'ünün "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7,5 yıldan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları, 4'ünün ise yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle beraatlerine karar verilmesi talep edildi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamaları için süre vererek, duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosu tarafından hazırlanan iddianamede, sanık avukatların PKK/KCK silahlı terör örgütünün "önderlik komitesi" içerisinde yer alan Abdullah Öcalan ile 12 Eylül ile 28 Kasım 2007 tarihlerinde İmralı Adası'nda görüşme yaptıklarının anlaşıldığı, Öcalan'ın bu görüşmelerde talimat verdiğinin görüldüğü ifade ediliyor.

Öcalan'ın sözde avukatlığını üstlenen sanıkların, sözde "avukat-müvekkil" ilişkisi adı altında örgüt elebaşının örgütün dışarıdaki açık alan yapılanmasına iletmek istediği örgütsel talimatları-mesajları örgütün dışarıdaki mensuplarına aktardıkları kaydedilen iddianamede, avukat sanıklar Ali Maden, Baran Doğan, Cengiz Yürekli, İnan Akmeşe, Mahmut Taşçı, Mehmet Selim Okçuoğlu, Rezan Sarıca ve Suat Eren hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 aydan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

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