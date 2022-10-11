PKK'dan kaçtılar, devlete sığındılar
İçişleri Bakanlığı, 3 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu duyurdu.
Gündem 11.10.2022, 20:40
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2005 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 98'e yükseldi.
Kaynak: AA
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