PKK'dan kaçtılar, devlete sığındılar
İçişleri Bakanlığı, yapılan ikna çalışmaları sonucunda 3 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.
Gündem 25.06.2022, 21:45
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, PKK'dan kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensuplarının 2014 ve 2015'te örgüte katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 50'ye yükseldi.
Kaynak: AA
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