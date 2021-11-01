PKK'da çözülme sürüyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakanlık koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçan bir teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu ifade edildi.

Teslim olan örgüt mensubunun, 2009'da terör örgütüne katıldığının, Türkiye ve Irak'ta faaliyet yürüttüğünün tespit edildiği belirtilen açıklamada, "Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 172'ye yükseldi." denildi.