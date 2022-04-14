Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde farklı sektörlerden esnaf ile bir araya geldiği iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Esnaf ve sanatkarımızı desteklemeyi sürdüreceğiz"

Esnaf ve sanatkarlarımız ahilik geleneğinin bugünkü temsilcisidir. Koronavirüsten olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olduk. Toplamda 4,6 milyar lira destek verdik. Koronavirüs salgının etkisinin azalmasıyla yeniden ekmek teknesinin başına geçen esnaf ve sanatkarı ihtiyaçlara göre yeni araçlarla desteklemeyi sürdüreceğiz.

"Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz"

Fahiş fiyat artışlarının sebebi salgın ve Ukrayna savaşıdır. Karadeniz'in kuzeyindeki krizin ağır sonuçlarıyla karşı karşıya kaldık. Piyasadaki dengesizliklerin önüne geçecek yeni tedbirler alıyoruz. Fiyatları haksız şekilde yükseltenlere verilen cezaları artırıyoruz.

E-Ticaret üzerinden yapılan satışlara düzenlem getiriyoruz. Fahiş fiyat hareketlerini kontrol altına alacağız.

"İhracatçılara ve turizmcilere uzun vadeli finansman sağlayacağız"

Turizm sektöründe döviz kazandırıcı hizmet veren firmalara yüzde 9'a kadar inen faiz oranlarıyla uzun vadeli Türk lirası finansmanı sağlıyoruz.