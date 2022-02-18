Pitbull sahibine tutuklama
Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Beyoğlu'nda 3 kişiyi yaralayan pitbull cinsi köpeğin sahibine tutuklama kararı verdi.
Gündem 18.02.2022, 22:44
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 16 Şubat'ta Beyoğlu Hacımimi Mahallesi Karabaş Mektebi Sokak'ta sahibi tarafından ağızlıksız gezdirilen pitbull cinsi köpeğin Muzaffer Akçayır'a saldırıp ağır, iki kişiyi ise hafif yaralamasına ilişkin soruşturma açıldı.
Olaydan sonra gözaltına alınan köpek sahibi, ekipler tarafından soruşturmayı yürüten başsavcılığa getirildi.
Burada ifade vermesinin ardından tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelinin tutuklanmasına hükmedildi.
Kaynak: AA
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