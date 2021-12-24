banner38

Pitbull dehşeti yaşayan Asiye için kritik süreç

Gaziantep'te, pitbull cinsi iki köpeğin saldırısıyla ağır yaralanan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in doktoru Beyhan Tahmazoğlu, önümüzdeki 7-10 günlük sürecin çok kritik olduğunu söyledi.

Gündem 24.12.2021, 12:53
Pitbull dehşeti yaşayan Asiye için kritik süreç

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

"Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli"

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, TRT Haber yayınında küçük kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Küçük kız geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride doku kayıpları ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçlı deride doku kayıpları var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Takibi ve tedavisi devam ediyor. Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli. Bu dönemden sonra karar verilecek."

3 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Köpekler barınağa teslim edildi

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Köpek sahiplerine 30'ar bin TL, site yönetimine 22 bin TL ceza

Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verildi. 

#gaziantep #pitbull
Yorumlar (0)
banner35
7
açık
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 18 45
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 18 32
4. Fenerbahçe 18 29
5. Adana Demirspor 18 29
6. Hatayspor 18 29
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 18 27
9. Sivasspor 18 26
10. Karagümrük 18 26
11. Gaziantep FK 18 25
12. Galatasaray 18 24
13. Giresunspor 18 22
14. Antalyaspor 18 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 18 18
17. Rizespor 18 17
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 18 15
19. Göztepe 18 14
20. Kasımpaşa 18 12
Takımlar O P
1. Ümraniye 17 36
2. Ankaragücü 17 33
3. Erzurumspor 17 33
4. Bandırmaspor 17 31
5. Eyüpspor 17 31
6. İstanbulspor 17 26
7. Samsunspor 17 26
8. Gençlerbirliği 17 26
9. Kocaelispor 17 24
10. Tuzlaspor 17 23
11. Adanaspor 17 23
12. Manisa FK 18 22
13. Boluspor 17 21
14. Menemenspor 17 20
15. Ankara Keçiörengücü 17 19
16. Altınordu 17 19
17. Bursaspor 17 18
18. Denizlispor 17 16
19. Balıkesirspor 17 7
Takımlar O P
1. Man City 18 44
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 18 38
4. Arsenal 18 32
5. West Ham 17 28
6. M. United 16 27
7. Tottenham 15 26
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 16 22
10. Aston Villa 17 22
11. Crystal Palace 17 20
12. Brentford 16 20
13. Brighton 16 20
14. Everton 17 19
15. Southampton 17 17
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 17 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8