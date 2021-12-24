Pitbull dehşeti yaşayan Asiye için kritik süreç

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, bir sitede oturan 5 kişiye ait 2 köpek, site çalışanının 4 yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Köpekler küçük Asiye Ateş'i baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaraladı.

Çığlıkları duyan vatandaşların yardımı sonucu güçlükle kurtarılan çocuk, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından özel hastaneye sevk edilen Asiye Ateş'in tedavisi sürüyor.

"Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli"

Başhekim Dr. Beyhan Tahmazoğlu, TRT Haber yayınında küçük kızın sağlık durumuyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Küçük kız geldiğinde şuuru kapalıydı. Bizi en çok endişelendiren şey enfeksiyon. Saçlı deride doku kayıpları ve kemik dokularda kayıplar var. Baş ve sağ kulak bölgesinde ciddi manada ısırığa bağlı darbeler mevcut. Hayati tehlikesi devam ediyor. Saçlı deride doku kayıpları var. Bunlarla ilgili ilerleyen süreçlerde operasyonlar yapılacak. Takibi ve tedavisi devam ediyor. Özellikle enfeksiyonlar yönünden 7-10 günlük süreç çok önemli. Bu dönemden sonra karar verilecek."

3 kişi tutuklandı

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle yürütüldü.

Gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise "haftada 3 gün imza atma" ve "yurt dışına çıkış yasağı", adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.

Köpekler barınağa teslim edildi

Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edilmişti.

Köpek sahiplerine 30'ar bin TL, site yönetimine 22 bin TL ceza

Köpek sahiplerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 30’ar bin lira ceza ve site yönetimine Valilik tarafından 22 bin lira ceza verildi.