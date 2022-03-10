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Pınar Gültekin davasında iddianame iade edildi

Pınar Gültekin davasında Mertcan Avcı hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame iade edildi. Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, iadenin hukuka aykırı olduğunu söyledi.

Gündem 10.03.2022, 23:52
Pınar Gültekin davasında iddianame iade edildi

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık Cemal Metin Avcı'nın tutuklu yargılanan kardeşi Mertcan Avcı hakkında hazırlanan iddianamede, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına iade edildi.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, AA Muhabirine, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 14 Şubat'ta görülen 10. duruşmada, tutuklu sanık Cemal Metin Avcı'nın kardeşi tutuklu yargılanan Mertcan Avcı'nın eyleminin cinayete iştirak olduğunu iddia ederek, kararın ihdas edilmesi için Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını anımsattı.

Duruşmada, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının hazırlayacağı dosyanın beklenmesine, Mertcan Avcı hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verildiğini hatırlatarak gelinen süreçte Mertcan Avcı'nın Muğla Cumhuriyet Başsavcı Vekilliğine verdiği ifadenin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandığını, tutuklama kararına sanık ve avukatları tarafından yapılan itirazların da reddedildiğini ve iddianame hazırlandığını kaydetti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme suçuna iştirak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Avcı hakkında hazırlanan iddianamenin devam eden dava dosyası ile birleştirilmek üzere Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildiğini belirten Epözdemir, şunları söyledi:

"Bugün itibarıyla iddianame iade edilmiş. İade gerekçesi 'Ölüm zamanının tespitine yönelik Adli Tıp Kurumu'ndan rapor al' ve 'Yeni deliller ortaya çıktı' diyorsun, bu yeni delillerle mevcut iddianameyi ilişkilendir, yeni deliller nelerdir? Bu gerekçelerle iddianame iade edilmiş. Bu iade kararına Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiştir. İade kararı hukuka aykırıdır. Bu iade kararına itiraz ediyoruz. Zaten Adli Tıp Kurumu raporuna göre dokuların tamamı yandığı için ölüm zamanı tespit edilemiyor ve ölüm sebebi de kişinin diri diri yakılmasıdır. Yeni deliller de kovuşturma aşamasında ortaya çıkan adli tıp raporlarıdır. Bu raporlarda maktülenin diri diri yakıldığı anlatılıyor. Başsavcılık, Mertcan Avcı'nın yakın bir zamanda olay yerinde olması ve eylem üzerinde ortak hakimiyet kurması nedeniyle o da cinayete iştirakten yargılanmalı ve cezalandırılmalı diyor. Bu gerekçeyle iddianamenin iadesi kararına itiraz edilmiş. İtiraz üzerine bu düğümü çözecek merci de Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi. Sonuçta başsavcılıkla mahkeme arasında iki farklı görüş var. İddianamenin iade kararına başsavcılık itiraz ediyor ve Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi bu itirazı değerlendirecek. Yerleşik yargı uygulamalarında çok olağan bir durum değil. Artık nihai olarak Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi itirazı kabul veya reddedecek. Eğer kabul ederse yargılama başlayacak. Reddederse başsavcılık varsa eksiklikleri tamamlayıp yeniden iddianamesini tanzim edecek."

Olay

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Dava süreci

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Cemal Metin Avcı'nın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ek iddianamede ise sanık Avcı'nın anne ve babası ile eski eşinin de aralarında olduğu bazı yakınlarının suç delillerini yok edip gizlediklerine dair haklarında yeterli şüphe bulunduğu kanaatiyle ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

Kaynak: AA
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