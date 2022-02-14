Pınar Gültekin cinayeti davasında bugün karar günü
Muğla'da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katledilmesine ilişkin görülen davanın 10. duruşması olacak olan karar duruşması bugün.
Gündem 14.02.2022, 12:09
Temmuz 2020'de Muğla’da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin kaybolmuş, günler süren aramanın ardından ormanlık alanda bir varilde cenazesi yakılmış halde bulunmuştu.
Gültekin'in kaybolduğu gün görüştüğü Cemal Metin Avcı, "canavarca hisle insan öldürmek" suçlamasıyla tutuklanmışyı. Avcı ve suça yardım ettiği belirtilen yakınlarının yargılandığı davanın 10. duruşması bugün Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. Duruşmada karar da çıkması bekleniyor. Duruşmayı birçok kadın örgütü de izleyecek.
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