Pervin Ersoy, koruma polisine şemsiye tutturup çantasını taşıttı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, koruma polisinin kendisine şemsiye tutup, çantasını taşıdığı anları sosyal medyadan paylaştı. Ersoy, tepkilerin ardından fotoğrafı sildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'un sosyal medya paylaşımıyla tepki topladı.

Ersoy'a koruma polisi tahsis edildiği ortaya çıkarken, polisin Ersoy'un çantasını taşıyıp, şemsiye tuttuğu görülüyor.

"Her şehri ünlüsüyle geziyoruz" sloganıyla kurulan ve Pervin Ersoy'un başında olduğu "Rotahane" organizasyonu çerçevesinde yapılan Maraş gezisi bu görüntülere sahne oldu. Pervin Ersoy, o anı da Instagram hesabından paylaştı.

Fotoğrafa sosyal medyada tepki yağdı. Ersoy, tepkilerin ardından paylaşımı sildi.

ÜÇÜNCÜ SKANDALI

Pervin Ersoy, daha önce de benzer haberlerle gündeme gelmişti. Van'da iki yıl önce meydana gelen çığ felaketinin ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçak kazasının ardından Pervin Ersoy arkadaşlarıyla Kars'a giderek eğlenceye katılmıştı.

Ersoy, 2019'daki Şeker Bayramı’nda ise çalışanına harçlık verip el öptürürken çektirdiği fotoğrafla tepki çekmişti.