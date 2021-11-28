Peru'da 7.3 büyüklüğünde deprem
Peru'da 7.4 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem, Peru'nun Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre (27.96 mil) kuzeyinde meydana geldi.
Gündem 28.11.2021, 14:49 28.11.2021, 14:53
Güney Amerika ülkesi Peru'da 7.3 şiddetinde bir deprem meydana geldiği belirtildi. Deprem komşu ülkelerde de hissedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Kuzey Peru'da 7.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu söyledi. Deprem, Peru'nun Barranca kentinin yaklaşık 45 kilometre (27.96 mil) kuzeyinde meydana geldi.
PERU NEREDEDİR?
Peru, yeryüzünün en büyük su kütlesi Pasifik Okyanusu'nu boydan boyda kat eden Pasifik Ateş Çemberi fay hattının kıyısında yer alıyor. Dünyadaki depremlerin yaklaşık yüzde 90'ının meydana geldiği hat olan Pasifik Ateş Çemberi, aynı zamanda onlarca aktif volkana ev sahipliği yapıyor.
Kaynak: Yeni Şafak
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