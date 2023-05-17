Perinçek ikinci tur desteğini açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 14 Mayıs seçimleri için cumhurbaşkanlığına adaylığını koymuş ancak 100 bin imza toplayamadığı için aday olamamıştı. Perinçek, 28 Mayıs'ta yapılacak ve Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı 2. tur seçimleri için tarafını seçti. Vatan Partisi'nin Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Merkez Karar Kurulu Toplantısı'nda aldıkları kararı duyuran Perinçek, Erdoğan'ı destekleyeceklerini söyledi.

"ERDOĞAN TÜRKİYE CEPHESİNDEDİR"

Kılıçdaroğlu'nun FETÖ VE PKK ile işbirliği yaptığını savunan Perinçek, "Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclis'e taşımıştır. Kılıçdaroğlu, milli devleti ve Türk ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın emperyalist planların hedefindedir, bu bağlamda Türkiye cephesindedir." dedi.

"HALKIMIZI ERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

İki seçenek karşısında tarafsız kalmanın, emperyalist plana hizmet edeceğini vurgulayan Perinçek, "Güçlü Devlet Üreten Millet' hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz. Vatan Partisi, 29 Mayıs sonrasındaki zorlu süreçte, Tayyip Erdoğan yönetiminin bağımsızlık, vatan bütünlüğü, üretim ekonomisi, çağdaşlaşma ve milli devrimci kültür siyasetleri izlemesi ve yükselen Asya uygarlığının öncü konumlarına ilerlemesi için 'Üreticilerin Milli Hükümeti' hedefiyle yapıcı bir muhalefet yürütecektir." ifadelerini kullandı.