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Pendik'te fabrika yangını

İstanbul Pendik'te, kimyasal madde üretilen bir fabrikada çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Gündem 09.10.2022, 13:39
Pendik'te fabrika yangını

İlçede kimyasal madde üreten 4 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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