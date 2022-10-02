Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı bugün açılıyor
İstanbul yeni metro hattına kavuşuyor. Günlük 1 milyon 200 bin yolcuya hizmet vermesi öngörülen Pendik-Sabiha Gökçen metrosu açılıyor. Açılış, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, hattın açılmasıyla birlikte havalimanından Kadıköy'e 45 dakikada ulaşılabileceğini söyledi.
İstanbul’un havalimanları metro ile buluşuyor.
Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu bugün açılıyor.
İstanbul'a yeni metro hattı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, metro hattını ziyaret etti, hatta ilişkin detayları paylaştı.
"Açılışını hep birlikte ve gururla yapacağımız Pendik-Tavşantepe-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının da dahil olduğu tam 103,3 km’lik 7 hatta İstanbul için 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Pendik Tavşantepe’den başlayıp Fevzi Çakmak, Şeyhli, Yayalar, Kurtköy istasyonlarından geçerek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattımız 7,4 kilometre uzunluğundadır."
Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak.
Hattan günlük 1 milyon 200 bin yolcunun yararlanması bekleniyor.
"Kadıköy'den Sabiha Gökçen'e 45 dakikada gidilebilecek"
Bakan Karaismailoğlu, hattın faaliyete geçmesiyle, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Pendik Tavaşantepe’ye 10 dakikada, İstanbul Anadolu Adliyesi’ne 12 dakikada, Kadıköy'e 45 dakikada ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.
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