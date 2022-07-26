Pençe-Yıldırım şehidi için tören düzenlendi

Selahaddin Eyyubi Havalimanı'nda gerçekleştirilen törende, askerler tarafından helikopterden alınan şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilerek saygı duruşunda bulunuldu.

Şehidin öz geçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından tören mangası tarafından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa konulan şehit Nişan'ın naaşı, memleketi Mersin'e uğurlandı.

Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ömer Çimşit, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı Abdulmuttalip Özbek, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Arslan, asker ve polisler katıldı.