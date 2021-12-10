Pençe- Yıldırım harekatı şehitleri için tören düzenlendi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan piyade uzman çavuşlar Ali Sarı, İdris Aksöz ve Doğanay Çelik için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören yapıldı.Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Sarı'nın naaşı memleketi Balıkesir'e, Çelik'in naaşı Yozgat'a ve Aksöz'ün naaşı da ailesinin yaşadığı İstanbul'a uğurlanacak.

TÖRENE ÇOK SAYIDA ASKER VE POLİS KATILDI

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Yüksekova 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper, vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, askerler ve polisler katıldı.