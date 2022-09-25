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Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gündem 25.09.2022, 11:24
Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terör operasyonlarını yurt içinde ve sınır ötesinde hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Terörist neredeyse hedef orası. Irak'ın kuzeyindeki terör inlerine yönelik operasyonlarını aralıksız sürdüren Kahraman Mehmetçik, Pençe ve Pençe-Kilit operasyon bölgelerinde 4 PKK’lı teröristi etkisiz hale getirdi."

#Milli Savunma Bakanlığı
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