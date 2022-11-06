Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde 2 asker şehit oldu
Pençe-Şimşek operasyon bölgesinde teröristler tarafından yerleştirilen mayının patlaması sonucu Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner şehit oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından önceden yerleştirilen mayının infilak ettiği belirtildi.
Patlama sonucu iki asker yaralandı. Hastaneye kaldırılan Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız ve Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.
Şehit askerler için başsağlığı dileğinde bulunuldu.
Konya ve Hatay'a şehit ateşi düştü
24 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Halil Yıldız'ın Konya'daki ailesine şehadet haberi verildi.
Askeri yetkililer, Yıldız'ın eşi Kübra Nur Yıldız'ın Pirömer Mahallesi Gözneli Caddesi'ndeki evine giderek acı haberi verdi.
Şehidin evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı.
Piyade Sözleşmeli Er Fırat Güner'in şehadet haberi Hatay'daki ailesine verildi.
Hatay’ın Altınözü ilçesi nüfusuna kayıtlı şehidin cenazesi, Kıyıgören Mahallesi'nde ikindi namazının ardından düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.
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