Pençe operasyonlarında PKK'lı 6 terörist öldürüldü

Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.

Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.