Pençe operasyonlarında PKK'lı 6 terörist öldürüldü
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist öldürüldü.
Gündem 29.06.2022, 13:32 29.06.2022, 13:36
Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri, terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan Operasyon bölgelerinde tespit edilen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Açıklamada, "Durmak yok, yorulmak yok, mücadeleye devam" ifadelerine yer verildi.
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