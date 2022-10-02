Pençe-Kilit şehidine veda

Şehit Ataş'ın cenazesi uçakla Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Uçaktan alınan ve askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konulan şehidin naaşı, Kovancılar ilçesine götürüldü.

Kovancılar Belediyesi önünde düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu.

İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından dua okundu.

Şehidin annesi Nejla ve babası Necat ile kardeşleri tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. Baba daha sonra çocuklarına "Ağlamayın, vatan sağ olsun." dedi.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpay, Vali Toraman ve diğer protokol üyeleri aileye başsağlığı diledi.

Şehidin naaşı bir süre top arabasıyla daha sonra cenaze aracıyla Asri Mezarlığa götürüldü.

Bu sırada vatandaşlar tekbirler eşliğinde, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Kahrolsun PKK" sloganları attı.

Şehidin cenazesi burada toprağa verildi.