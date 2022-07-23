Pençe-Kilit operasyonuyla 289 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyinde 17 Nisan'da başlatılan Pençe-Kilit operasyonu ile 289 PKK'lı terörist etkisiz hale getirilirken, içerisinde çok sayıda silah ve mühimmat bulunan 330 mağara ve sığınak da imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyinde 17 Nisan 2022’de başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile 289 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; tespit ettiği ve içerisinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi bulunan 330 mağara ve sığınağı da imha etti." ifadelerine yer verildi.