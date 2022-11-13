Pençe Kilit Operasyonu'nda 455 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyinde Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terörist hedeflere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu planlandığı şekilde, başarıyla devam ediyor.

Mehmetçik, bölgede teröristler tarafından kullanılan mağara, sığınak ve barınakları tespit ederek kullanılmaz hale getiriyor, terör yuvalarını tek tek imha ediyor. Nisan ayının ortasında başlayan operasyon kapsamında 455 terörist etkisiz hale getirildi, 557 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1904 el yapımı patlayıcı, mayını etkisiz imha edildi.

Bunların yanı sıra aralarında tanksavar füzeleri AT-3, AT-4, AT-5'in yanı sıra roketatar, Doçka ve Zagros uçaksavarlar, Biksi makineli tüfek, Kanas keskin nişancı tüfekleri, Kalaşnikof ve M-16 piyade tüfekleri başta olmak üzere çeşitli çapta 1203 silah ele geçirildi.

522 bin mühimmat, 205 telsiz, 121 termal ve gözetleme dürbünü ile 88 ton yaşam malzemesi de ele geçirilen malzemeler arasında yer aldı.

Çözülme hızlandı

Güvenlik kaynakları, TSK'nın bölgedeki operasyonu ile iyice sıkışan terör örgütünde çözülmenin de hızlandığı belirtti.

İki gün arayla operasyon bölgesinde 7 terörist teslim olurken, çöküşün önlenmesi, terör örgütünün zaman kazanması için "kimyasal silah" gibi iftiraların ortaya atılmaya çalışıldığına dikkati çekti.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da geçen hafta sınır hattındaki birliklere yaptığı inceleme ve denetlemeler sırasında harekat merkezinden Pençe-Kilit Operasyonu'na katılan birliklerin komutanları video konferans aracılığıyla görüştü.

Akar, "Pençe-Kilit Operasyon sahasının tamamı kontrol altına alınmak üzere, sona doğru doğru yaklaştık. Zap'ı teröristlerden temizleyeceğiz ve böylece hudutlarımızın tamamını kilit altına alacağız" ifadelerini kullandı.