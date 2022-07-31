Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinden acı haber
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Mehmet Burak Keçe'nin şehit olduğunu duyurdu.
Gündem 31.07.2022, 09:16
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Keçe'nin arı sokması sonucu geçirdiği "Akut-alerji krizi" nedeniyle derhal hastaneye sevk edildiği belirtildi.
Keçe'nin müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu kaydedilen açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.
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