Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 asker şehit oldu
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen, Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal ve Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın şehit olduğunu bildirdi.
Gündem 26.11.2022, 01:15
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü teröristlerin taciz ateşi sonucu Piyade Teğmen Duabey Onur Öztürkmen ve Piyade Sözleşmeli Er İsmail Ünal'dan sonra Piyade Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın da şehit olduğu haberi geldi.
MSB'den yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından açılan taciz ateşi sonucunda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Yıldız'ın kurtarılamadığı belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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