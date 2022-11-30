Pençe-Kilit Harekatı bölgesinden acı haber
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz'ın şehit olduğunu duyurdu.
Gündem 30.11.2022, 19:33
MSB'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 30 Kasım 2022 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışma sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız Topçu Uzman Çavuş Nedim Korkmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.
Çatışmada 3 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir.
Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."
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