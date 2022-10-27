Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yaralanan asker şehit oldu
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt şehit oldu.
Gündem 27.10.2022, 08:34 27.10.2022, 08:49
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde dün bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanarak hastaneye sevk edilen Piyade Uzman Çavuş Fatih Bozkurt'un, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" sözleri kullanıldı.
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