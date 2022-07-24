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Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Irak’ın kuzeyinde başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK’ya ait Doçka uçaksavar makineli tüfek de dahil olmak üzere çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdi.

Gündem 24.07.2022, 16:27 24.07.2022, 16:39
Pençe Kilit bölgesinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan habere göre, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirdi.

Ele geçirilen silah ve mühimmat şöyle:

- 5 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek, - 500 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek mühimmatı, - 1 adet Doçka uçaksavar makineli tüfek ray sistemi, - 1 adet AK-47 piyade tüfeği, - 5 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, - 100 adet 7,62 mm mühimmatı, - 2 adet el bombası.

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