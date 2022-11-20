Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek paylaşımları

Irak ve Suriye'nin Kuzeyinde terör örgütüne Pençe Kılıç darbesi vuruldu.

Harekata ilişkin destek açıklamaları ardı ardına geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de "teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

Terör insanlığın düşmanıdır açıklamasını yapan Çelik, "hangi gücün himayesine girerlerse girsinler tüm terör örgütlerini bertaraf edecek güce sahibiz" açıklamasını yaptı.

"Bir gece ansızın…"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir gece ansızın… Hesap vakti!" ifadelerini kullandı.

"Duamız, kahraman ordumuzun muzaffer olması için"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Duamız, kahraman ordumuzun hedeflerine ulaşması ve muzaffer olması içindir" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de, bakanlık açıklamasını yeniden paylaşarak "Vur şanlı silahınla gönül mülkü düzelsin" açıklamasını yaptı.

"Terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Dün gece başlayan ve başarıyla icra edilen Pençe Kılıç Harekatı’yla, teröristlere ait hedefler imha edildi. Terörün ve teröre hamilik yapanların Türkiye’yi istikrarsızlaştırma çabalarını boşa çıkarmaya, terörü kaynağında yok etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise "İstiklal için hesap zamanı" değerlendirmesinde bulundu.