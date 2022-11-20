Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler
MSB, sosyal medya hesabından Pençe Kılıç Harekatı'ndan yeni görüntüler paylaştı. Görüntülerde, Türk savaş uçaklarının terör hedeflerini vurduğu anlar yer aldı.
Gündem 20.11.2022, 21:21
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargah ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi." ifadesi kullanıldı.
Ülkemizi, milletimizi ve hudut güvenliğimizi tehdit eden teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, mühimmat depoları, sözde karargâh ve eğitim kampları böyle yerle bir edildi! #PençeKılıç pic.twitter.com/qHhYNrNIXb— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2022
Paylaşımdaki görüntülerde, Türk savaş uçaklarının havalanma ve terör hedeflerini vurma anlarına yer verildi.
Kaynak: AA
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