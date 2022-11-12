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Pembe Köşk'te Lozan toplantısı: Koronavirüse yakalandılar

Pembe Köşk'te düzenlenen Lozan toplantısı buluşmasında, aralarında İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker, iş insanı Rahmi Koç, eski meclis başkanı Hikmet Çetin'in de bulunduğu çok sayıda katılımcı koronavirüse yakalandı.

Gündem 12.11.2022, 20:40
Pembe Köşk'te Lozan toplantısı: Koronavirüse yakalandılar

Kış aylarında tekrar artacağı uyarıları peş peşe gelmeye başlayan koronavirüs, geçen hafta Ankara'da yapılan Lozan toplantısında adeta patlama yaptı. Geçen hafta perşembe günü Koç ailesine ait Divan Oteli’nde yapılan Global İlişkiler Forumu’nun (GİF) Lozan Antlaşması toplantısının ünlü katılımcılarının hepsi korona oldu.

Yaklaşık 80 kişi Pembe Köşk'te

  Toplantının katılımcıları önce, İnönü ailesinin yaşadığı üst katı müzeye dönüştürülerek yakında ziyarete açılacak Pembe Köşk’ü, Özden Toker’in mihmandarlığında gezdi. Yaklaşık 80 kişilik ziyaretçi grubuna burada, İnönü’nün imzasını taşıyan ve “Türkiye’nin tapu senedi” diye de nitelenen Lozan Anlaşması ile ilgili uzman bir akademisyen tarafından sunum yapıldı.

Koç Ailesi ev sahipliği yaptı

Özden Toker, Rahmi Koç ve Hikmet Çetin ile emekli diplomatlar ve Koç grubunun üst düzey isimlerinden oluşan seçkin topluluk ardından, Koç grubuna ait Divan Oteli’ne geçerek, Lozan’da İnönü’nün rolünü de kapsayan doktora tezi sahibi emekli Büyükelçi Faruk Loğoğlu’nun sunumunu dinlediler. Topluluk Rahmi Koç’un ev sahipliği yaptığı yemeğin ardından dağıldı.

O toplantıda 30 kişiye korona bulaştı

Bilgilendirici olduğu kadar keyifli de geçen günün ardından evlerine dağılan toplantının katılımcılarını kötü bir sürpriz bekliyordu. Özden Toker, kızı Nurperi Özlen, Rahmi Koç, Hikmet Çetin ile aralarında Faruk Loğoğlu, Namık Tan, Sermet Atacanlı ve Hasan Göğüş’ün de bulunduğu bazı emekli büyükelçiler ile Koç grubunun bazı üst düzey yöneticileri COVID-19’a yakalandı. Yaklaşık 80 kişilik toplantının katılımcılarından 30’a yakınının COVID-19 olduğu belirtildi.

Hikmet Çetin: Hafif atlattık

Hikmet Çetin Hürriyet’e, COVID-19’u çok hafif geçirdiğini söylerken, “Ben de dahil orada COVID’e yakalananların çoğu hafif geçiriyor. Bende hafif bir nezle oldu, hatta hafta sonu bir program için İzmit’e gittim. Arkadaşlardan duyup giderek test yaptırmasam COVID olduğum aklıma gelmezdi” dedi. Namık Tan da rahatsızlığı hafif geçirmesine karşın kendisini evde karantinaya aldığını belirterek, “COVID olduğumu öğrenince arkadaşları da uyardım” diye konuştu.

Covid 19 o toplantıda pusuya yatmış

Rahatsızlığını hafif geçirmesine karşın ihtiyaten 5 günlük süreyi hastanede geçiren Loğoğlu ise “COVID toplantınızda pusuya yatmış galiba” sorusuna, “Ne pususu, hücuma geçti, çok sayıda arkadaş yakalandı” esprisiyle yanıt verdi. Bu arada Rahmi Koç’un salgının başından beri 4. kez COVID olduğu da öğrenildi.

2010-2014 yılları arasında Türkiye'nin ABD büyükelçiliği görevini yürüten Türk emekli diplomat Namık Tan da koronavirüs yakalanan isimler arasında yer aldı.

Tan şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Başkan, Değerli Yüksek Kurul Üyeleri, öncelikle Ankara’daki önemli temaslarınız ve ilgililer nezdindeki girişimleriniz için sizlere naçizane tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum.

Bu vesileyle, Küresel İlişkiler Forumu’nun (GİF) Lozan Antlaşması ile ilgili Ankara’daki toplantısında Covid’e yakalandığımı sizlere bildirmek istedim. Test sonucunu dün aldım. 8 gün evden dışarı çıkmamam gerekiyor. Toplantıda Covid’e yakalanan yaklaşık 20 kişi olduğunu sonradan öğrendim. Aralarında, bizim oturduğumuz masadan 3 kişinin yanı sıra, Rahmi Koç ve Faruk Loğoğlu da var. Şimdilik hafif geçiyor. Bütün üyelere ihtiyatı elden bırakmamalarını salık veriyor, derin saygılarımı sunuyorum.”

Kaynak: Medya Radar

#pembe köşk #koronavirüs
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