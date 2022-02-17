Pelin Batu'dan ABD'ye eleştiri
ABD'den dönen Pelin Batu, ülkedeki sağlık sistemini eleştirerek "Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor.” şeklinde konuştu.
Gündem 17.02.2022, 21:09
Eşininin görevi nedeniyle gittiği Amerika'dan dönen Pelin Batu ABD'nin sağlık sistemini eleştirdi. Pelin Batu "Amerika'da 'Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada.” dedi.
PARANIZ YOKSA ÖLÜN
Eşininin iş durumu nedeniye bir süre önce ABD'ye giden pelin Batu ülkenin sağlık sistemini eleştirdi. Oyuncu, Amerika’daki yaşamlarını anlatırken ülkenin sağlık sistemini de şöyle anlattı: “Çok sıcak insanlar da var ama ister istemez bireysel olmak durumundalar. Amerika’da ‘Paranız yoksa ölün’ gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey. Bunlar paraya endeksli olunca, statü önemli olunca çok itici oluyor. Paran olduğu kadar yaşıyorsun orada. Ama burada aile kol kanat geriyor, arkadaşlar yardımcı oluyor.”
Kaynak: Yeni Şafak
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