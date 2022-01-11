banner38

Pek çok hastalığa çare olabilir! Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor

ABD'li bilim insanları, egzersizin sağlık için yararlarını bir hap içinde toplamaya çalışıyor. İlaç, spor yapmanın tam etkisini karşılayamayacak olsa da demanstan, şekere ve obeziteye kadar birçok hastalığa çözüm umudu taşıyor.

Gündem 11.01.2022, 11:10 11.01.2022, 11:17
Pek çok hastalığa çare olabilir! Egzersizin faydalarını taklit eden ilaç üretiliyor

Çoğu kişi egzersizin çok sayıda sağlık yararını bilse de, ya üşeniyor, ya vakit bulamıyor.

Haftada önerilen 150 dakikalık orta dereceli egzersizi çok az sayıda kişi yapıyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden ekip, egzersiz sırasında kaslar tarafından salınan bir flab yakan hormondan, fiziksel aktivite sırasında yapılan hafıza güçlendirici bir proteine ​​​​kadar, egzersizin kimyasal sırlarını laboratuvarlarda ortaya çıkardı.

Bunları bir hapın içinde toplayan bilim insanları, egzersizin sağlığa faydalarını taklit eden ilaç ile obezite ve tip 2 diyabetten görme kaybı ve osteoporoza kadar olan durumların tedavisinde büyük umut olacağını belirtiyor.

Demans için umut vaadediyor

Hapın Demansa yardımcı olabileceği vurgulanıyor.

ABD'li bilim insanları, çok fazla egzersiz yapan farelerden yatan farelere kan enjeksiyonu yapmanın onları zihinsel olarak daha keskin hale getirdiğini ispatladı.

Özellikle hafızada büyük iyileşme görüldü.

Bir labirentten çıkış yollarını bulmak da dahil olmak üzere iki hafıza testinde, farelere geçen ay düzenli olarak tekerlek üzerinde koşan diğer farelerden kan verildikten sonra büyük ilerleme görüldü.

Bilim insanları, egzersiz yapıldığında daha yüksek miktarlarda salınan bir anti-inflamatuar bileşik olan clusterin adlı bir proteinin faydaların çoğundan sorumlu olduğunu saptadı.

Clusterin seviyeleri, egzersiz yapan hayvanların kanında yüzde 20 daha yüksekti.
Daha sonraki deneylerde, clusterinin beyin iltihabını azalttığı görüldü.

Kronik inflamasyon zamanla hücrelerimize ve organlarımıza zarar verebilir ve giderek Alzheimer hastalığı riskini artırır.

Stanford araştırmacıları, ilk insan denemelerinin en az yedi yıl sonra olmasına rağmen, bu etkiyi yansıtacak sentetik bir ilaç yaratmayı umuyor.

Kilo vermede faydalı hormon

Bu arada, Boston'daki Dana-Farber Kanser Enstitüsü'ndeki bilim insanları, egzersiz sırasında kaslardan salınan ve kilo vermeye yardımcı olabilecek irisin adı verilen bir hormon tespit etti.

Obez farelere hormon enjekte ettiklerinde, vücudumuzdaki yağın çoğunu oluşturan enerji depolayan beyaz yağ, kalorileri depolamak yerine yakan kahverengi yağa dönüştürdü.

Aynı ekip tarafından 2018'de Cell dergisinde yayınlanan daha fazla araştırma, irisin ile egzersizin bir başka faydası olan kemikleri güçlendirmeyi ilişkilendirdi.

Önceki araştırmalar, egzersizin, retinanın bir kısmının, makulanın bozulduğu yaşlı erişkinlerde ciddi görme kaybının en yaygın nedeni olan yaşa bağlı makula dejenerasyonu (AMD) riskini azalttığını göstermişti.

Egzersizin yerini tam olarak tutamaz

Southampton Üniversitesi'nde kimyasal biyoloji profesörü olan Ali Tavassoli "Egzersiz için gerçek bir ikame yoktur. Ruh halinizin iyileşmesinden, akciğer kapasitesindeki iyileşmeye kadar üzerinizdeki tüm etkilerini tek bir hapta toplayamazsınız. Ancak amacım insanların hayatlarını iyileştirmeye çalışmak ve acı çekenlere yardım etmek"dedi.

#abd
Yorumlar (0)
banner35
10
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 20 49
2. Konyaspor 20 39
3. Başakşehir 20 34
4. Adana Demirspor 20 33
5. Fenerbahce 20 32
6. Hatayspor 20 32
7. Gaziantep FK 20 31
8. Sivasspor 20 29
9. Besiktas 20 29
10. Alanyaspor 20 29
11. Kayserispor 20 27
12. Galatasaray 20 27
13. Karagümrük 20 27
14. Giresunspor 20 25
15. Antalyaspor 20 22
16. Goztepe 20 18
17. Kasimpasa 20 18
18. Altay 20 18
19. Rizespor 20 18
20. Ö.K Yeni Malatya 20 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 19 42
2. Ankaragucu 19 39
3. Erzurumspor 19 37
4. Eyupspor 19 35
5. Bandirmaspor 19 32
6. Istanbulspor 19 30
7. Adanaspor 19 29
8. Samsunspor 18 27
9. Genclerbirligi 19 26
10. Boluspor 19 24
11. Tuzlaspor 19 24
12. Kocaelispor 19 24
13. Keciorengucu 19 22
14. Manisa Futbol Kulubu 19 22
15. Menemenspor 19 22
16. Altinordu 19 22
17. Bursaspor 19 19
18. Denizlispor 19 19
19. Balikesirspor 19 8
Takımlar O P
1. Manchester City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham United 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton Wanderers 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 20 44
3. Real Betis 20 34
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 20 29
9. Athletic Bilbao 21 28
10. Valencia 20 28
11. Espanyol 20 26
12. Osasuna 20 25
13. Granada 20 24
14. Celta Vigo 20 23
15. Mallorca 20 20
16. Elche 20 19
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 20 17
19. Cadiz 20 14
20. Levante 20 11