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Patrik Bartholomeos'tan teşekkür

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Balıklı Rum Hastanesi Huzurevi'ndeki yangının söndürülmesi için yapışan çalışmalara ilişkin bir teşekkür mesaj yayımladı.

Gündem 04.08.2022, 19:38
Patrik Bartholomeos'tan teşekkür

Patrik Bartholomeos, mesajında, Rum cemaatinin yangından dolayı büyük üzüntü yaşadığını bildirdi.

Huzurevinin yaşlılar için hizmet veren en önemli hayır kurumlarından olduğunu dile getiren Bartholomeos, "Can kaybı yaşanmamasından dolayı Yüce Rabb'e şükrediyor, devlet ve belediye yetkililerinin yanı sıra itfaiye görevlilerine, huzurevi ve hastane çalışanları ile yangını söndürmek ve huzurevi sakinlerini kurtarmak için gönüllü olarak çaba gösteren herkese teşekkürü bir borç biliyoruz." ifadesini kullandı.

Yangında can kaybı yaşanmamasının önemli olduğunu vurgulayan Patrik Bartholomeos şunları kaydetti:

"Bu zor zamanda yardımlarını sunan ve meydana gelen zararların giderilmesinde bize destek olmaya hazır olduğunu beyan eden herkese tekrar yürekten şükranlarımızı sunarız. Gösterdikleri ilgiden ve hepsinden önemlisi yanımızda olmalarından ötürü memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Tanrı onları korusun."

Kaynak: AA
#Patrik Bartholomeos #Balıklı Rum Hastanesindeki yangın
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