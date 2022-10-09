Patlamayla sarsılan Kırım ilhakının sembolü: Kerç Köprüsü

Rusya ve 2014'te yasa dışı ilhak edilen Kırım Yarımadası arasında yer alan Kerç Köprüsü, dün meydana gelen patlamayla gündeme geldi.

"Kırım" ismiyle de anılan köprüde bir kamyonun patlaması nedeniyle yakınında yakıt taşıyan trenin vagonlarında yangın çıktı. Kerç Köprüsü, çift taraflı araç trafiğine kapatıldı.

Köprünün patlama sonucu hasar görmesi, Rus yetkililerini harekete geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, köprüdeki acil durumla ilgili hükümet komisyonu kurulması talimatını verdi.

Aynı gün, Putin, Kerç Boğazı’ndan geçişin, elektrik şebekesinin ve doğal gaz boru hattının korunması ile ilgili önlemlerin artırılmasına yönelik kararname imzaladı.

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'nde patlama

3 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Rusya yetkilileri bunun bir "terör eylemi" olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya ile Kırım arasındaki köprüde meydana gelen patlamanın "başlangıç" olduğunu açıkladı.

Kerç Köprüsü'nde oluşan hasarın ise 200-500 milyon ruble (3-8 milyon dolar) olduğu belirtildi.

Köprünün tarihi

Eski Sovyetler Birliği'nde İkinci Dünya Savaşı döneminde Kerç Boğazı üzerinde 1944'te inşa edilen köprü 1945'te Azak Denizi'nden hareket eden buzulların çarpması nedeniyle yıkıldı.

1954'te Kerç Boğazı üzerinden feribot geçişi sağlansa da burada yeni bir köprünün inşa konusu, zaman zaman gündeme geldi.

Kırım Yarımadası'nı 2014'te yasa dışı ilhak eden Rusya, yarımadayı kendi topraklarına 2015-2018 yıllarda Kerç Köprüsü'nü inşa ederek bağladı.

Köprü, Rusya'ya yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolara mal oldu

Rusya'nın Krasnodar bölgesi ile Kırım arasında bulunan ve 595 ayak üzerinde inşa edilen köprü, 4 şeritli otoyol ile demir yolundan oluşuyor.

Günde 40 bin araç ve 47 çift trenin geçebileceği kapasiteye sahip olan Kerç Köprüsü'nün, 9 büyüklüğünde depreme dayanıklı olduğu ve en az 100 yıl hizmette olabileceği belirtiliyor.

Uzunluğu 19 kilometre olan köprünün, Avrupa'nın en uzun köprüsü olduğu ifade ediliyor.

Kırım köprüsü, Rusya'ya yaklaşık 3 milyar 600 milyon dolara (yaklaşık 228 milyar ruble) mal oldu.

Kerç Köprüsü Rusya için stratejik öneme sahip

Putin tarafından 2018’de resmi açılışı yapılan köprü, Kırım ile kara yolu bağlantısını sağlaması nedeniyle Rusya için stratejik öneme sahip.

Diğer yandan, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya açtığı savaşta Kırım Yarımadası'nı asker ve silah sevkiyatında etkin bir şekilde kullanması, köprünün lojistik önemini de ortaya koyuyor.

Kerç Köprüsü, savaş için gerekli yakıt ve askeri teçhizatın demir yoluyla Ukrayna'daki cephelere ulaştırılmasını sağlıyor.