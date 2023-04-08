Partilerin pusula sıralaması belli oldu
TBMM'ye milletvekili göndermek isteyen partilerin seçim pusulasındaki sıralaması çekilen kura sonucu belli oldu.
14 Mayıs seçimlerinde TBMM'ye milletvekili göndermek isteyen partilerin oy pusulasındaki sırası için kura çekildi.
Yüksek Seçim Kurulu'nda basın huzurunda çekilen kura sonucu partilerin ve ittifak içi partilerin sıralaması netleşti.
YSK Başkanı Ahmet Yener, kura çekimi öncesi, seçime katılacak partileri ve ittifakları açıkladı.
1 - Yeni Türkiye Partisi
2 - Türkiye Değişim Partisi
3 - Millet Partisi
4- Hak ve Özgürlükler Partisi
5 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı
6 - Genç Parti
7 - Memleket Partisi
8 - Cumhur İttifakı
9 - Emek ve Özgürlük İttifakı
10 - Büyük Türkiye Partisi
11 - Büyük Birlik Partisi
12 - Anavatan Partisi
13 - Yenilik Partisi
14- Halkın Kurtuluş Partisi
15 - Milli Yol Partisi
16 - Vatan Partisi
17 - Güç Birliği Partisi
18 - Millet İttifakı
19 - Ata İttifakı
20 - Bağımsız Türkiye Partisi
İTTİFAK İÇİ BELLİ OLUYOR
ATA İttifakı
1- Adalet Partisi
2. Zafer Partisi
Cumhur İttifakı
1 - Büyük Birlik Partisi
2- AK Parti
3 - Yeniden Refah Partisi
4 - MHP
Emek ve Özgürlük İttifakı
1 - Yeşil ve Sol Parti
2 - TİP
Millet İttifakı
1 - Gelecek Partisi
2 - Demokrat Parti
3 - DEVA Partisi
4 - CHP
5 - İYİ Parti
6 - Saadet Partisi
Hafta sonu seçim olsa oyunuzu hangi partiye verirdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|26
|63
|2. Fenerbahçe
|25
|54
|3. Beşiktaş
|26
|52
|4. A.Demirspor
|26
|45
|5. Trabzonspor
|26
|44
|6. Başakşehir
|25
|44
|7. Kayserispor
|26
|41
|8. Konyaspor
|27
|36
|9. Karagümrük
|25
|34
|10. Sivasspor
|26
|30
|11. Antalyaspor
|26
|29
|12. Kasımpaşa
|26
|29
|13. Alanyaspor
|26
|29
|14. Gaziantep FK
|26
|25
|15. Ankaragücü
|25
|25
|16. Giresunspor
|25
|24
|17. İstanbulspor
|25
|24
|18. Ümraniye
|26
|23
|19. Hatayspor
|25
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Samsunspor
|30
|63
|2. Eyüpspor
|29
|54
|3. Rizespor
|28
|53
|4. Sakaryaspor
|29
|52
|5. Pendikspor
|28
|50
|6. Bodrumspor
|29
|48
|7. Keçiörengücü
|29
|47
|8. Göztepe
|29
|47
|9. Manisa FK
|28
|45
|10. Boluspor
|29
|44
|11. Bandırmaspor
|28
|41
|12. Tuzlaspor
|29
|34
|13. Altay
|29
|31
|14. Erzurumspor
|28
|26
|15. Altınordu
|28
|26
|16. Adanaspor
|29
|25
|17. Gençlerbirliği
|28
|21
|18. Denizlispor
|30
|17
|19. Yeni Malatyaspor
|29
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|29
|72
|2. M.City
|28
|64
|3. Newcastle
|28
|53
|4. M. United
|29
|56
|5. Tottenham
|29
|50
|6. Brighton
|27
|46
|7. Aston Villa
|29
|44
|8. Liverpool
|28
|43
|9. Brentford
|29
|43
|10. Fulham
|28
|39
|11. Chelsea
|29
|39
|12. Crystal Palace
|29
|30
|13. Leeds United
|29
|29
|14. Wolves
|29
|28
|15. West Ham United
|28
|27
|16. Everton
|30
|27
|17. Nottingham Forest
|29
|27
|18. Bournemouth
|29
|27
|19. Leicester City
|29
|25
|20. Southampton
|29
|23
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|27
|71
|2. Real Madrid
|27
|59
|3. Atletico Madrid
|27
|54
|4. Real Sociedad
|27
|48
|5. Real Betis
|27
|45
|6. Villarreal
|27
|44
|7. Athletic Bilbao
|27
|37
|8. Rayo Vallecano
|27
|37
|9. Celta Vigo
|28
|36
|10. Osasuna
|28
|35
|11. Girona
|27
|34
|12. Mallorca
|27
|33
|13. Sevilla
|28
|32
|14. Getafe
|27
|30
|15. Cadiz
|27
|28
|16. Real Valladolid
|27
|28
|17. Valencia
|27
|27
|18. Espanyol
|27
|27
|19. Almeria
|27
|27
|20. Elche
|28
|16