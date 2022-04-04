Park halindeki minibüste yangın: Kullanılamaz hale geldi
Karabük'te park halindeki bir minibüste yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler alevleri söndürürken araç kullanılamaz hale geldi.
Gündem 04.04.2022, 07:22
Şirinevler Mahallesi Hasan Doğan Spor Tesisleri önünde park halindeki minibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevlerin tamamını kapladığı araçta küçük çaplı patlamalar yaşandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Karabük Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle minibüs kullanılamaz hale geldi.
Araçta soğutma çalışması yapıldı.
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