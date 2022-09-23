Para için flamingoları çalıp öldürdüler

Flamingo Cenneti, cehenneme döndü. Aksaray Eskil ilçesi Böget köyünde oturan Naim D., iddiaya göre arkadaşları İbrahim K. (35) ve Mehmet D. (40) ile birlikte Türkiye'nin ikinci büyük gölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü’nde 40'ı yavru, 47 flamingo yakaladı. Ardından bu flamingoları 28 Ağustos günü saat 03.00'te ayaklarını ve gagalarını bağlayıp koli içinde yolcu otobüsünün bagajında satmak için Mersin'in Erdemli ilçesine gönderdi.

KOLİLERE KOYDULAR

Koliler, Erdemli ilçesinde belirtilen adreste bir alışveriş merkezinin önünde otobüsten yolun kenarına indirildi. Kolilerden gelen sesleri duyan çevredekiler durumdan şüphelenip zabıta ekiplerine haber verdi. Zabıta ekipleri, kolileri açtığında içinde flamingo olduğunu gördü. Ardından Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Ekipler yaptığı incelemede 4'ü yetişkin, 26 flamingonun nefessiz kalıp öldüğünü saptadı. Diğer flamingolar ise yapılan sağlık kontrollerinin ardından Silifke Göksu Deltası'nda doğaya bırakıldı.

425 bin TL para cezası verildi

Erdemli Doğu Koruma ve Milli Parklar Şefliği, flamingoları koli içinde otobüse teslim eden Naim D. ile otobüs şoförü hakkında toplam 300 bin TL idari para cezası uygulayıp, haklarında adli işlem başlattı. Jandarma ekipleri Naim D. ve flamingoları birlikte yakaladığı 2 arkadaşının evine operasyon düzenledi. 3 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde beslemesi yasak olan angut, suna, ördek ve kesilmiş flamingo kanatları ele geçirildi. Yasak kuşlarla ilgili 125 bin lira idari para cezası uygulandı.