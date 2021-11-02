Pandeminin mirası ekonomileri sarsıyor

Kovid-19 salgınıyla küresel ticaretin ciddi ölçüde aksamasının ardından ekonomik toparlanmanın başlamasıyla yeni sorunlar ortaya çıktı. Sanılanın aksine pandemi sürecinin biraz rahatlamasıyla küresel sistemde önemli sorunlar ortaya çıktı. Aylık ekonomi dergisi Z Raporu kasım sayısında ürün fiyatlarını artıran maliye artışlarını ‘Tedarik Zincirinde Şok Kırılma’ başlığıyla kapağına taşıdı.

MALİYETİ YÜKSELTEN 5 NEDEN SIRALANDI

Ekonomilerin canlanması ile birlikte artan talep karşısında özellikle Asya ülkeleri odaklı üretim ve tedarik zincirlerinde kesintiler yaşanmaya başladı. Kısıtlamalar gevşetildikçe talep hızlandı, ancak arz artan talebe aynı hızla yanıt veremedi. Yaşanan arz-talep dengesizliği üretim maliyetlerinin tüm ana kalemlerinde artışa yol açtı. Ve dünya artan üretim maliyetlerinin yol açtığı yeni şok dalgasıyla karşı karşıya… Maliyetleri artıran 5 neden; talep patlaması, enerji krizi, hammadde sıkıntısı, navlun fiyatlarındaki artış ve kuraklık; akademisyenlerin yorumları ve sektör temsilcilerin görüşleriyle birlikte Z Raporu’nun kasım sayısında okuyucuyla buluşuyor.

ONLINE’DA KOL TİCARET DÖNEMİ

Açılımı “KeyOpinionLeader” olan ve canlı yayında anlık satışlar yapan fikir önderleri anlamına gelen KOL-ticaret, online alışverişlerde öne çıkmaya başladı. İki yıl önce Çin’de ortaya çıkan bu trend iki yılda 67 milyar dolarlık bir değer oluşturdu. Son birkaç yılda ön plana çıkan canlı yayın satış grafikleri sürekli yükseliyor.

AB çözülmenin eşiğinde mi?

Brüksel-Varşova gerilimi sınırları zorluyor. Avrupa Birliği üst üste gelen küresel ve bölgesel sorunlar ile zorlu bir sınamadan geçiyor. 2008 krizinden en fazla etkilenen kıta olan Avrupa, sonrasında düzensiz göç, Brexit, Kovid-19 salgını ve son olarak Polonya ile yaşanan “hukuk” kriziyle biriken sorunlar yumağıyla karşı karşıya kaldı. Bu çerçevede Brüksel ile Varşova arasındaki “hukuk” krizi, AB için varoluşsal bir tehdit içeriyor. Z Raporu’nun analizi AB’nin geleceğine dönük sinyal veriyor.

Z Raporu yazar kadrosu daha da güçlendi

Z Raporu’nun yazar kadrosu ekonomi gündemine damga vurmayı sürdürüyor. Semra Karabaş, Ali Saydam, Prof. Dr. Murat Yülek, Doç. Dr. Kadir Tuna, İbrahim Acar Dr. Mehmet Akif Soysal, Dr. Mamdouh G. Salameh, Robert M. Cutler, Pierre Chiartano ve Shuriah Niazi gelişmeleri değerlendirirken; Dr. Mustafa Özel, FumusawaYukichi’nin yönetim felsefesini yazdı. Z Raporu’nun yazar kadrosuna bu ay bir yeni isim daha katıldı. Z Raporu’nda artık Doç. Dr. M. Levent Yılmaz makro görünümü ele alan değerlendirmeler yapacak.