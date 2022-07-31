Pakistan'da deprem
Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı kıyı şeridindeki Pasni şehri açıklarında 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gündem 31.07.2022, 18:58
Pakistan Ulusal Sismik Gözetleme Merkezi (NSMC), merkez üssü Gwadar yakınındaki Pasni şehrinin 13 kilometre güneydoğusu olan 5,6 büyüklüğündeki depremin derinliğinin 60 kilometre olduğunu açıkladı.
NSMC, 10 dakika sonra aynı bölgede 5 büyüklüğünde artçı bir deprem meydana geldiğini ve sarsıntıların çevre bölgelerde de hissedildiğini belirtti.
Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
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